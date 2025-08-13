Skip to Content
Kunamundo

Las autoridades antifraude recuerdan a los adultos mayores tener precaución tras el aumento de casos de estafa

By
New
Published 5:16 PM

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Los residentes del Valle de Coachella se enfrentan constantemente a estafas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y otros medios. Ahora, las organizaciones esperan brindar la educación necesaria a la comunidad para prevenir pérdidas económicas u otros daños.

El asambleísta Greg Wallis se asoció con el Distrito Recreativo del Desierto para organizar un Seminario de Concientización sobre Estafas para Adultos Mayores en el Centro Comunitario de Palm Desert. Un residente declaró a Telemundo 15 que fue útil y que cree que se necesitan más eventos de concientización sobre estafas.

Article Topic Follows: Kunamundo

Jump to comments ↓

Luis Medina

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content