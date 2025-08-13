Las autoridades antifraude recuerdan a los adultos mayores tener precaución tras el aumento de casos de estafa

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Los residentes del Valle de Coachella se enfrentan constantemente a estafas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y otros medios. Ahora, las organizaciones esperan brindar la educación necesaria a la comunidad para prevenir pérdidas económicas u otros daños.

El asambleísta Greg Wallis se asoció con el Distrito Recreativo del Desierto para organizar un Seminario de Concientización sobre Estafas para Adultos Mayores en el Centro Comunitario de Palm Desert. Un residente declaró a Telemundo 15 que fue útil y que cree que se necesitan más eventos de concientización sobre estafas.