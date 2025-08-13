Sospechoso arrestado por presunta agresión a una persona mayor en Palm Desert

PALM DESERT, Calif. (KUNA) - Un sospechoso fue arrestado por presuntamente agredir a una persona mayor en una residencia en Palm Desert, informaron hoy las autoridades.

Los agentes respondieron a una llamada poco después de las 6 p. m. del martes en la cuadra 73000 de Santa Rosa Way con respecto a un reporte de agresión, según la sargento Wenndy Brito-González, del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.

Las autoridades se enteraron de que el sospechoso y la víctima, que viven en el lugar, tuvieron una discusión, dijo Brito-González.

El sospechoso presuntamente agredió físicamente a la persona mayor, quien resultó herida y fue hospitalizada con signos vitales estables, informó el departamento.

El hombre huyó del lugar antes de la llegada de los agentes, pero luego regresó al área y se ocultó dentro de la residencia, informaron las autoridades. Los agentes lo localizaron y fue detenido sin incidentes.

El sospechoso fue arrestado bajo sospecha de agresión y maltrato a personas mayores, declaró Brito-González.

No se revelaron las identidades de los dos individuos.