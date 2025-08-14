Cathedral City celebrará su centenario con la proyección de películas

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) - Las autoridades de Cathedral City organizarán un evento conmemorativo a finales de este mes para conmemorar los 100 años desde la aparición del primer hito histórico que mostró el desarrollo oficial de la ciudad.

La celebración del centenario incluirá la proyección de dos películas que retratan la ciudad y su historia en el Teatro Mary Pickford.

El evento gratuito tendrá lugar de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. el 30 de agosto en 36850 Pickfair St.

Los organizadores anunciaron que "Palm Springs Weekend", una película de 1963 filmada en Cathedral City, y "Cathedral City: Built by Grit and Grace", un cortometraje documental sobre la historia de la ciudad, se proyectarán en el teatro, con refrigerios gratuitos.

En colaboración con el Comité de Preservación Histórica de la ciudad, los asistentes recibirán una exclusiva bolsa de regalo conmemorativa del centenario.