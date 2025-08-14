Centro de Natación de Palm Springs ampliará su horario en septiembre

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) - Con el objetivo de promover los objetivos de salud, bienestar y recreación durante todo el año de la ciudad de Palm Springs, las autoridades municipales ampliarán el horario de atención del centro de natación a partir del próximo mes, según se anunció hoy.

"Este emocionante cambio responde al creciente interés de la comunidad y al compromiso de brindar un mayor acceso a programas acuáticos y natación recreativa", declararon las autoridades.

El centro de natación, ubicado en 405 S. Pavillion Way, estrenará el nuevo horario el 22 de septiembre, que variará según el día. El horario será de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. de lunes a jueves y de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. de viernes a domingo.

"Nos complace ofrecer mayor flexibilidad para que nuestros residentes y visitantes disfruten del centro de natación", declaró el director de Parques y Recreación, Nicholas Gonzalez, en un comunicado. Ya sea que se levante temprano y quiera nadar antes del trabajo o que su familia desee más recreación el fin de semana, este nuevo horario está diseñado para servir mejor a nuestra comunidad.

Puede encontrar más información en palmspringsca.gov/recreation o a través del Departamento de Parques y Recreación, al 760-323-8272.