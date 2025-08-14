Continúa la búsqueda de la mujer desaparecida vista por última vez en Desert Center
DESERT CENTER, Calif. (KUNA) La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside continúa la búsqueda de Angela Kewish, de 55 años, vista por última vez el 8 de julio en Desert Center.
Según se informó, Kewish conducía hacia el este por la I-10 en un BMW X5 gris de 2010 con matrícula de California 8VVY889. Se la describe como una mujer de 5’7” pies de altura, 143 libras, con cabello rubio y ojos azules.
El jueves por la mañana, nuestra estación hermana KESQ News Channel 3 solicitó a la Oficina del Sheriff de Riverside información actualizada sobre la búsqueda de Kewish y recibió este correo electrónico:
“El 12 de julio de 2025, a las 12:45 p. m., se contactó a los agentes en relación con una persona desaparecida. La denunciante informó que deseaba reportar la desaparición de su hija, Angela Kewish, de 55 años. Informó a los agentes que su último contacto con Angela fue el martes 8 de julio de 2025.
Se obtuvo una descripción del vehículo de Angela y los agentes realizaron una búsqueda en la zona, pero no lograron localizarla ni a ella ni al vehículo. Angela Kewish fue incluida en la base de datos de personas desaparecidas. Por el momento, no hay nueva información sobre esta investigación; sin embargo, continúa en curso.
Correo electrónico de la Oficina del Sheriff de Riverside, 14 de agosto de 2025
Se insta a cualquier persona que tenga información a comunicarse con la Estación Thermal del Sheriff de Riverside al 760-863-8942 o al 760-863-8990.