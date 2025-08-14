Voluntarios locales brindan apoyo a jóvenes en hogares de acogida en el programa CASA

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) - Voluntarios del Condado de Riverside, junto con Voces para los Niños, brindan un nuevo nivel de apoyo y mentoría a jóvenes en el sistema de acogida a través del programa CASA de la organización.

Los CASA, o Defensores Especiales Designados por el Tribunal, apoyan los derechos educativos y familiares de los niños en hogares de acogida, con la facultad de ubicarlos en hogares más seguros.

"En el proceso de conocer a sus maestros, abogados, psicólogos y familiares, muchas veces un miembro de CASA puede marcar la diferencia entre que un niño se quede con familiares o quede en un hogar de acogida indefinidamente", dijo Robert Huesca, voluntario de Palm Springs.

Sin embargo, dado que más del 25% de los niños en hogares de acogida del condado residen en el Valle, las autoridades afirman que miles de ellos no cuentan con un CASA al comenzar el año escolar.

Para Anthony O'Leary, quien tuvo una infancia irregular en el sistema, contar con un CASA marcó la diferencia.

"Entré y salí del sistema de acogida muchas veces durante mis primeros años, y aun así nunca me sentí cómodo. Siempre lo cuestionaba todo, especialmente mi vida en casa y por qué mis padres, ya sabes, me harían algo así", dijo O'Leary.

O'Leary afirma que su CASA, Daniel, lo apoyó dentro y fuera del tribunal.

"Demostró que se merece mi confianza y el impacto que puede tener desde el principio hasta que salí del sistema de acogida, gracias a su apoyo para que regresara con mi tía abuela y mi bisabuela, mi hogar definitivo".

Según el Instituto Nacional de Jóvenes de Acogida, solo el 50% de los jóvenes de acogida se gradúa de la preparatoria y menos del 3% logra terminar la universidad. Es una estadística que O'Leary logró superar gracias a la ayuda de su CASA, a quien le atribuye haberle ayudado a estudiar en UCLA con una beca completa.

Ahora, los representantes de Voces para los Niños hacen un llamado a que el impacto de un CASA puede cambiar más que una vida.

"Es fundamental que veamos a estos jóvenes como posibles legisladores, maestros, educadores y personas que impactarán nuestras comunidades en los años venideros", dijo O'Leary.

No se requieren requisitos para ser voluntario de CASA. Si te interesa participar, visita: https://www.speakupnow.org/