Entrada oeste del Parque Nacional Joshua Tree cerrada al tráfico durante construcción 

TWENTYNINE PALMS, Calif. (KUNA) – La entrada oeste del Parque Nacional Joshua Tree permanecerá cerrada al tráfico de entrada y salida desde las 6:00 a. m. del 25 de agosto hasta las 6:00 p. m. del 29 de agosto.

Las autoridades del parque indicaron que los visitantes deben entrar o salir del parque por Twentynine Palms o Cottonwood, utilizando la estación de entrada norte en Twentynine Palms o la entrada de Cottonwood en el límite sur del parque.

La estación de entrada norte es la más accesible para los visitantes que viajan por la Carretera 62, según informaron las autoridades del parque. La entrada norte se encuentra a 25 millas al este de la estación de entrada oeste y supone 17 minutos adicionales de conducción.

Los vehículos que salen pueden dar la vuelta en el Área de Picnic de Quail Springs y los que entran pueden dar la vuelta en la estación de entrada oeste actual; sin embargo, no se recomienda debido a la posible congestión vehicular.

Park Boulevard también estará cerrado al tráfico vehicular durante seis millas desde la entrada oeste del Área de Picnic de Quail Springs. El cierre incluye las áreas de estacionamiento del Maze Loop y del inicio del sendero Bigfoot. Los visitantes no podrán conducir ni estacionar en estos inicios de sendero durante el cierre.

Los funcionarios del parque indicaron que el cierre es necesario para que los equipos coloquen nuevo pavimento en la zona de construcción.

Se espera que el resto de las carreteras del parque permanezcan abiertas.

“Ha sido emocionante ver el progreso de este proyecto durante los últimos seis meses”, declaró Jane Rodgers, superintendente del Parque Nacional Joshua Tree. “Aunque el cierre temporal de la entrada supone una molestia para los visitantes y el personal, permitirá que los equipos de construcción completen trabajos importantes. El personal del parque espera dar la bienvenida a los visitantes en la nueva estación de entrada en los próximos meses”.

Los visitantes pueden consultar las actualizaciones de la construcción en https://www.nps.gov/jotr/learn/management/2025-west-entrance-construction.htm

Los guardaparques alientan a los visitantes a conducir de manera responsable en sus vehículos respetando los límites de velocidad establecidos y solo por las carreteras designadas.