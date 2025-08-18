Skip to Content
Retén de sobriedad en Indio logra un arresto y 41 citaciones

INDIO, Calif. (KUNA) - La policía de Indio arrestó a un conductor bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol y emitió 41 citaciones durante Retén de sobriedad para controlar la DUI en la ciudad, informaron hoy las autoridades.

La operación se llevó a cabo el viernes, y la policía indicó que los conductores condenados por primera vez por DUI pueden enfrentar multas y sanciones de aproximadamente $13,500, además de la suspensión de la licencia.

"Nos comprometemos a retirar de la carretera a los conductores bajo la influencia del alcohol", declaró el Departamento de Policía de Indio en un comunicado. "Conducir bajo la influencia del alcohol no solo es peligroso, sino que también tiene graves consecuencias".

El programa fue financiado mediante una subvención de la Oficina de Seguridad Vial de California.

