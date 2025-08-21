Documentos judiciales: Orden de alejamiento presentada contra el padre del bebé desaparecido de Cabazon

CONDADO DE RIVERSIDE, Calif. (KUNA) Documentos judiciales revisados por nuestra estación hermana News Channel 3 muestran que Isabel González presentó una orden de alejamiento por violencia doméstica contra su exesposo, Jake Mitchell Haro. La solicitud, presentada el 19 de agosto en el tribunal de familia de Riverside, también busca la protección del hijo de la pareja. La audiencia sobre el asunto está programada para el 9 de septiembre.

Según documentos judiciales, Haro y González se casaron en 2016 y se divorciaron ese mismo año. Entre 2016 y 2019, ambos mantuvieron disputas por la custodia.

Los registros judiciales, también obtenidos por News Channel 3, muestran que Haro fue condenado en 2023 por un delito grave de crueldad infantil derivado de un caso de 2018. Fue sentenciado a libertad condicional, a prisión a través de un programa de trabajo en libertad condicional y a completar un programa de tratamiento para maltratadores de menores.

En 2024, mientras aún se encontraba en libertad condicional, Haro fue arrestado en Banning y acusado de posesión ilegal de arma de fuego y municiones. Ese caso continúa activo en el Tribunal Superior del Condado de Riverside.

La solicitud de la orden de alejamiento añade un nuevo elemento a los continuos desafíos legales de Haro, que ahora abarcan tribunales de familia y penales.

Jake Haro e Isabel Gonzales

Mayo de 2016 – Solicita el divorcio de Isabel González en el condado de Riverside. Un niño, Eli, aparece en el caso.

Julio de 2016 – Se finaliza el divorcio. Las disputas por la custodia y la manutención continúan hasta 2019.

19 de agosto de 2025 – Isabel presenta una orden de alejamiento por violencia doméstica contra Haro, nombrándose a sí misma y a Eli.

9 de septiembre de 2025 – Se fija una audiencia en el Tribunal de Familia de Riverside.