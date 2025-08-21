Skip to Content
Reportan ahogamiento en canal de Indio

INDIO, Calif. (KUNA) - Los equipos de rescate están realizando labores de recuperación tras un ahogamiento en un canal de Indio, informó la policía el jueves por la tarde.

El incidente se reportó poco antes de las 11:30 a. m. cerca de la Avenida 44, al oeste de Dillon Road.

"El Equipo de Buceo del Sheriff del Condado de Riverside se encuentra en el lugar para recuperar el cuerpo", se lee en una publicación del Departamento de Policía de Indio.

Las circunstancias del incidente siguen bajo investigación. El Equipo de Buceo del Sheriff del Condado de Riverside se encuentra en el lugar para recuperar el cuerpo.

