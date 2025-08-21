Se presentan cargos contra sospechosos del tiroteo en Cathedral City que mató a un niño de 13 años

INDIO, Calif. (KUNA) - Dos hombres acusados del tiroteo mortal de un niño de 13 años la semana pasada en Cathedral City han sido acusados oficialmente de asesinato.

James Ian Carter, de 19 años, y Christian Arturo Milward Idelfonso, de 18, fueron arrestados en relación con el tiroteo ocurrido el martes en San Diego, informó la policía.

Ambos sospechosos fueron acusados el jueves de asesinato y agravantes relacionados con pandillas.

Carter y Milward comparecerán hoy ante el Centro de Justicia Larson en Indio.

El tiroteo ocurrió el miércoles por la noche en Whispering Palms Trail y Mission Indian Trail.

La policía informó que un grupo de adolescentes en esa zona tuvo un enfrentamiento con algunas personas en un vehículo, y alguien en el vehículo disparó contra la víctima, identificada como Alan Martínez, de 13 años, también conocido como Reuben.

La semana pasada se realizó una vigilia en su honor en el lugar del tiroteo. Se ha creado una cuenta de GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos del funeral.