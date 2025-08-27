Ciudad de Indio anuncia evento familiar en honor a la herencia hispana

INDIO, Calif. (KUNA) - La ciudad de Indio organizará un evento familiar gratuito el próximo mes para celebrar la herencia y la cultura hispana en el centro de la ciudad.

El evento se llevará a cabo de 5 p. m. a 9 p. m. el 13 de septiembre en 82881 Miles Ave., informaron las autoridades municipales. Contará con entretenimiento en vivo, una zona para hacer piñatas para niños, una zona infantil y puestos de comida local que destacarán las tradiciones culinarias.

"Indio es una ciudad arraigada en la cultura, la familia y la tradición, y ¡Viva Indio! busca honrar las contribuciones de la comunidad hispana, a la vez que crea un espacio para que todos se reúnan y celebren", declaró el alcalde Glenn Miller.

Más información disponible en indio.org.