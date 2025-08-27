Fiscal de Distrito de Riverside: Bebé Emmanuel sufrió abusos severos a lo largo del tiempo, lo que le causó la muerte

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) - Un bebé de 7 meses, presuntamente asesinado por sus padres en Cabazon, fue víctima de abusos a largo plazo que lo llevaron a la muerte, declaró el miércoles el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin.

"Creemos que sufrió abusos a lo largo del tiempo", declaró Hestrin durante una rueda de prensa el miércoles en el centro de Riverside. "Creemos que Emmanuel sufrió abusos severos... y debido a los abusos, falleció a causa de esas lesiones. Eso es lo que creemos".

Hestrin estuvo acompañado por los alguaciles Chad Bianco y Shannon Dicus para brindar información actualizada sobre el caso del bebé desaparecido de 7 meses, Emmanuel Haro.

Hestrin afirmó que los cargos de asesinato presentados el martes contra Jake Mitchell Haro, de 32 años, y Rebecca Renee Haro, de 41, residentes de Cabazon, en relación con la desaparición y presunta muerte de Emmanuel Haro reflejan "nuestra convicción de que el bebé Emmanuel fue abusado, víctima de abuso infantil, a lo largo del tiempo y que, finalmente, debido a ese abuso, falleció a causa de esas lesiones. Eso es lo que creemos".

Los restos del bebé aún no se han encontrado, aunque Hestrin afirmó que los investigadores "tienen indicios bastante sólidos de dónde se encuentran los restos del bebé Emmanuel", aunque la búsqueda continúa.

Los investigadores continúan buscando los restos de Emmanuel.

El domingo se llevó a cabo un amplio operativo de búsqueda en la autopista 60, cerca de Gilman Springs Road. Jake Haro fue visto con los investigadores en el lugar de los hechos, vestido con un mono rojo. Las autoridades informaron a Telemundo 15 que los restos de Emmanuel no fueron localizados durante la búsqueda.

El martes, Jake y Rebecca Haro, los padres de Emmanuel, fueron acusados oficialmente de asesinato y de presentar una denuncia policial falsa. Su comparecencia fue pospuesta hasta el 4 de septiembre y permanecen detenidos bajo fianza de un millón de dólares.

Jake y Rebecca Haro fueron arrestados el viernes por la mañana en su casa en Cabazon.

Emmanuel fue reportado inicialmente como desaparecido el jueves por la noche cuando Rebecca Haro declaró que el bebé fue secuestrado tras ser agredido afuera de una tienda en Yucaipa mientras le cambiaba el pañal. Declaró a la policía que el ataque la dejó inconsciente y que, al despertar, el bebé ya no estaba.

La investigación se inició de inmediato y dio un giro cuando las autoridades indicaron que la declaración inicial de Rebecca contenía inconsistencias. Posteriormente, se negó a continuar con el interrogatorio policial.

El martes pasado, los investigadores incautaron el vehículo de Jake Haro para procesar las pruebas.

Las autoridades declararon el viernes que determinaron que el secuestro no ocurrió.

"Con base en las pruebas, los investigadores determinaron que no se produjo un secuestro en Yucaipa. Se cree que Emmanuel ha fallecido y la búsqueda para recuperar sus restos continúa", se lee en un comunicado del SBCSD.

Hestrin afirmó que la muerte del bebé era evitable, atribuyendo la sentencia a una falla del sistema de justicia penal que resultó en la sentencia de Jake Haro a libertad condicional en un caso anterior de abuso infantil que involucraba a su exesposa y otro bebé.

Jake Haro fue acusado de cargos que incluyen abuso infantil y crueldad infantil, y la fiscalía buscaba una pena de prisión en 2023, dijo Hestrin. Sin embargo, Haro terminó declarándose culpable de todos los cargos ante el tribunal, y el juez solo lo condenó a libertad condicional y servicio comunitario.

"Mi fiscal en la sala del tribunal se opuso a eso y declaró oficialmente que nos oponemos, que consideramos que se trata de un caso de prisión y que debería enviarlo a prisión", dijo Hestrin. "Y el juez decidió, como es su derecho, que en ese caso el Sr. Haro merecía un descanso adicional y le concedió libertad condicional y, básicamente, 180 días de trabajo en libertad condicional, lo que equivale a servicio comunitario".

Hestrin añadió: «Diré que fue un error de juicio escandaloso por parte de este juez. No tengo ningún problema en decirlo. No lo estoy atacando personalmente. Esa decisión fue absolutamente indignante. El Sr. Haro debería haber estado en prisión cuando ocurrió este crimen. Si ese juez hubiera hecho su trabajo como debía, Emmanuel estaría vivo hoy. Y eso es una vergüenza y un ultraje».