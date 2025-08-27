Padres expresan preocupación tras pelea en escuela preparatoria local

THERMAL, Calif. (KUNA) - Un altercado físico que involucró a varios estudiantes ocurrió en el estacionamiento de la Preparatoria Desert Mirage el martes 26 de agosto, aproximadamente a las 2:00 p. m., lo que generó preocupación entre los padres por la seguridad de los estudiantes.

El Distrito Escolar Unificado de CVUSD emitió un breve comunicado tras el incidente:

"El Distrito está al tanto del altercado físico ocurrido en el estacionamiento de la Preparatoria Desert Mirage después de clases. Las fuerzas del orden acudieron y nos apoyan para mantener un ambiente de aprendizaje seguro. No se reportaron heridos y se notificó a las familias para asegurarles que todos los estudiantes estaban a salvo".

Se desconoce la causa del altercado ni el número de estudiantes involucrados. El distrito aún no ha informado si se tomarán medidas disciplinarias.

Para más información, siga con Telemundo15.com