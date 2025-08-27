Skip to Content
Kunamundo

Padres expresan preocupación tras pelea en escuela preparatoria local

By
New
Published 3:17 PM

THERMAL, Calif. (KUNA) - Un altercado físico que involucró a varios estudiantes ocurrió en el estacionamiento de la Preparatoria Desert Mirage el martes 26 de agosto, aproximadamente a las 2:00 p. m., lo que generó preocupación entre los padres por la seguridad de los estudiantes.

El Distrito Escolar Unificado de CVUSD emitió un breve comunicado tras el incidente:

"El Distrito está al tanto del altercado físico ocurrido en el estacionamiento de la Preparatoria Desert Mirage después de clases. Las fuerzas del orden acudieron y nos apoyan para mantener un ambiente de aprendizaje seguro. No se reportaron heridos y se notificó a las familias para asegurarles que todos los estudiantes estaban a salvo".

Se desconoce la causa del altercado ni el número de estudiantes involucrados. El distrito aún no ha informado si se tomarán medidas disciplinarias.

Para más información, siga con Telemundo15.com

Article Topic Follows: Kunamundo

Jump to comments ↓

Luis Medina

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content