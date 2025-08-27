Video muestra a un oficial de policía de Cathedral City atacado con un cuchillo; sospechoso acusado de intento de asesinato

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) - El Departamento de Policía de Cathedral City (CCPD) publicó un dramático video que muestra el momento en que un hombre atacó al oficial Marcus Ayala con un cuchillo.

Nathaniel Hanley, comandante de la Policía de Cathedral City, informó que el incidente culminó con el oficial Ayala controlando al sospechoso y arrestándolo en el lugar de los hechos.

Añadió que el oficial Ayala se encuentra de nuevo en servicio.

"Está completamente recuperado y de nuevo en servicio", declaró Hanley. "Sufrió una lesión leve durante el altercado, pero pudo reincorporarse a sus funciones la semana siguiente".

Los registros de la cárcel del condado de Riverside revelan que el sospechoso, Juan Francisco Sosa Jr., de 29 años, fue acusado de intento de asesinato y robo.

El CCPD informó que el oficial Ayala respondió a una llamada al 911 alrededor de las 3:11 p. m. del 27 de julio por un altercado verbal entre familiares.

"El ataque ocurrió justo cuando llegaba a la puerta principal", declaró Hanley. El video captura el forcejeo y el momento en que llegaron más agentes al lugar.

Sosa se declaró inocente de todos los cargos. Está programado que vuelva a comparecer ante el tribunal el 3 de septiembre.

