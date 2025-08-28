Cielos nublados en previsión de un fin de semana más cálido
Es un día inusualmente nublado en el Valle de Coachella, con un denso manto de nubes sobre nuestras cabezas. Esto se debe a los remanentes de la tormenta tropical Juliette. La humedad asociada se ha desplazado hacia el sur de California durante todo el día. La nubosidad está ayudando a mantener la temperatura muy por debajo del promedio, con máximas de tan solo 90°F.
A lo largo de la noche, las nubes comenzarán a despejarse lentamente. Sin embargo, se producirá un despeje más significativo durante la noche y mañana. Mañana volveremos a la normalidad con cielos soleados. Las temperaturas continuarán subiendo durante el fin de semana.
De cara al fin de semana, podemos esperar un clima más soleado y cálido. Las máximas se mantendrán cerca de los 110°F este fin de semana y hasta principios de la próxima semana.