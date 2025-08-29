Fiscales piden paciencia al público ante la divulgación de detalles sobre el bebé de Cabazon

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) - La fiscalía del condado de Riverside pidió hoy paciencia al público hasta que se revelen más detalles sobre un bebé de 7 meses de Cabazon, quien se cree fue asesinado por sus padres. Afirman que la prisa por juzgar ha generado una gran cantidad de desinformación en redes sociales y otros canales.

"Les informamos que nos comprometemos a proporcionar información precisa", según un comunicado de la Fiscalía del Distrito publicado el viernes por la tarde. "Por favor, comprendan que tenemos responsabilidades legales y éticas que nos impiden compartir públicamente información detallada del caso".

El comunicado de la agencia se produjo dos días después de una rueda de prensa formal sobre el caso del bebé Emmanuel Haro. Sus padres, Jake Mitchell Haro, de 32 años, y Rebecca Rene Haro, de 41, han sido acusados de asesinato en primer grado en relación con la desaparición.

Presentaron su primera comparecencia conjunta ante el tribunal el martes y deben regresar a la corte el 4 de septiembre para la lectura formal de cargos.

Antes, durante y después de la conferencia de prensa de esta semana, persistieron las especulaciones sobre cómo murió el niño, dónde podrían haber sido arrojados sus restos e incluso avistamientos no confirmados de él con vida.

El sheriff Chad Bianco se quejó de que los "guerreros del teclado" estaban difundiendo rumores.

"Entendemos la profunda preocupación de la comunidad y los medios de comunicación por el bebé Emmanuel y su gran interés en obtener información", declaró la fiscalía. "Sin embargo, ha circulado mucha desinformación en los medios y en las redes sociales, lo cual puede ser confuso y frustrante para todos".

"Les pedimos paciencia... y que confíen en que los hechos se compartirán a través de las actualizaciones oficiales pertinentes a su debido tiempo", declaró la fiscalía. "Difundir información falsa o sacar conclusiones precipitadas puede obstaculizar involuntariamente la investigación e impactar los procedimientos judiciales".

El fiscal Mike Hestrin declaró el miércoles que la muerte del bebé se debió a un "maltrato prolongado". "Creemos que Emmanuel sufrió graves abusos... y debido a estos, falleció a causa de esas lesiones", declaró.

El cuerpo de la víctima aún no ha sido localizado, pero Hestrin señaló que los investigadores "tienen indicios bastante sólidos de dónde se encuentran los restos del bebé".

La búsqueda continúa.

