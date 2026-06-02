Corte Suprema permite a Alabama usar mapa favorable para republicanos en elecciones intermedias y eliminar escaño demócrata

Por John Fritze, CNN

La Corte Suprema permitió este martes que Alabama use un mapa congresional que beneficiará a los republicanos en las elecciones intermedias de este año, lo que permitirá al estado eliminar uno de los dos distritos de la Cámara de Representantes representados por un miembro negro del Congreso que también es demócrata.

El tribunal resolvió el caso mediante una orden sin firma, con la disidencia de las tres juezas liberales.

La orden en el expediente de emergencia del tribunal es el ejemplo más reciente de la incursión de los jueces en la oleada nacional de redistribución de distritos a mitad de década, impulsada por el deseo del presidente Donald Trump de que el Partido Republicano conserve el control de la Cámara en las elecciones intermedias de noviembre.

A lo largo de varios meses, la Corte Suprema ha intervenido en mapas congresionales de Louisiana, Texas, Alabama, Virginia y California. La mayoría de esas decisiones han beneficiado al Partido Republicano.

El caso de Alabama también es la más reciente orden de emergencia vinculada con la decisión del tribunal del 29 de abril sobre la Ley de Derecho al Voto, en la que una mayoría de 6-3 debilitó la capacidad de los grupos para presentar demandas por discriminación racial bajo esa histórica ley de 1965. La decisión, en esencia, exige que los grupos defensores del derecho al voto encuentren una “fuerte inferencia” de discriminación racial intencional antes de continuar con una demanda.

Varios estados del sur actuaron rápidamente tras esa decisión para redibujar sus mapas. Tennessee y Florida, por ejemplo, ya aprobaron nuevos distritos congresionales que favorecen al Partido Republicano.

Aunque Alabama ya celebró sus elecciones primarias en mayo, la gobernadora republicana Kay Ivey promulgó una ley que autoriza elecciones especiales en agosto para los distritos congresionales afectados si los tribunales permiten al estado usar su nuevo mapa.

La batalla legal de Alabama por sus mapas ha llegado repetidamente a la Corte Suprema en el pasado.

En 2023, la Corte Suprema exigió en la práctica que Alabama redibujara su mapa congresional para permitir un distrito con mayoría de población negra adicional, al confirmar una decisión de un tribunal inferior que concluyó que el estado probablemente violó la Ley de Derecho al Voto al promulgar un mapa discriminatorio. En última instancia, los votantes de Alabama emitieron sus votos de 2024 bajo un mapa congresional trazado por el tribunal que condujo a la elección de dos representantes negros y demócratas de un total de siete escaños.

Mientras Alabama seguía impugnando ese mapa en apelación, la Corte Suprema resolvió el caso sobre la Ley de Derecho al Voto a finales de abril. Con base en esa decisión, Alabama acudió rápidamente a la Corte Suprema a comienzos de mayo para pedir a los jueces que anularan el mapa ordenado por el tribunal que utilizó en 2024, de cara a las elecciones intermedias de este año. La mayoría conservadora del tribunal accedió a esa solicitud el 11 de mayo, con la disidencia de tres juezas liberales.

La decisión del alto tribunal, escribió entonces la jueza liberal Sonia Sotomayor, “descarta sin ceremonias” la decisión del tribunal inferior que concluyó que el estado incurrió en discriminación intencional “sin tener en cuenta la confusión que seguramente se producirá”.

Pero un tribunal especial de tres jueces en Alabama volvió a rechazar por unanimidad el mapa del estado la semana pasada. El tribunal dictaminó que Alabama probablemente violó la Ley de Derecho al Voto, incluso con el nuevo y más estricto estándar fijado por la Corte Suprema, así como la cláusula de igual protección de la 14ª Enmienda.

Ese panel de tres jueces estaba integrado por dos jueces designados por Trump y un tercero nombrado por el presidente Bill Clinton.

“En última instancia, no vemos manera de exigir que los habitantes de Alabama emitan sus votos en las elecciones de 2026 bajo un plan de distritación contaminado por una discriminación intencional basada en la raza”, escribió el tribunal.

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