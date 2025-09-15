Se anuncia el cartel de Coachella 2026: Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G encabezarán el festival de música

INDIO, Calif. (KUNA) - El cartel de Coachella 2026 se anunció oficialmente el lunes, confirmando los rumores de que Sabrina Carpenter y Karol G encabezarán el cartel, junto con la incorporación de Justin Bieber.

Sabrina Carpenter encabezará el cartel el viernes, Justin Bieber el sábado y Karol G clausurará el festival el domingo.

Los pases saldrán a la venta este viernes 19 de septiembre a partir de las 11:00 a. m., hora del Pacífico. El registro para acceder a la compra de pases se realiza en coachella.com. Los asistentes de 2024/2025 tendrán acceso anticipado a partir del jueves 18 de septiembre a las 11:00 a. m., hora del Pacífico. Para acceder a la oferta de fidelización, regístrense con el mismo correo electrónico que usaron para comprar o registrar una pulsera en 2024 o 2025.