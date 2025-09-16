El Centro Acuático Palm Desert suspende temporalmente el funcionamiento de la piscina de entrenamiento debido a problemas con el sistema de filtración

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – El Centro Acuático Palm Desert (PDAC) suspende temporalmente el funcionamiento de su piscina de entrenamiento debido a problemas con el sistema de filtración de las instalaciones.

Las autoridades informaron que la natación recreativa de fin de semana continuará, pero la piscina de entrenamiento permanecerá cerrada hasta que se completen las reparaciones importantes. La decisión se produce tras repetidos episodios de disminución de la claridad del agua en la piscina de entrenamiento, especialmente durante los meses de verano, cuando el uso de la piscina era alto y las temperaturas exteriores sobrecargaban el sistema.

Los recientes problemas de visibilidad han requerido cierres intermitentes para cumplir con las directrices de salud pública y garantizar la seguridad de los nadadores.

El reemplazo completo de los sistemas de filtros y bombas de las instalaciones está programado para comenzar en noviembre de 2025. Las obras incluirán nuevos sistemas de filtración para las tres piscinas, calentadores mejorados y reemplazo de bombas.

Las autoridades informaron que las renovaciones mejorarán el funcionamiento general de la sala de bombas. Las instalaciones permanecerán cerradas durante aproximadamente 8 a 10 semanas durante la renovación, con una reapertura prevista para principios de 2026.

Si tiene alguna pregunta sobre el impacto en el horario, reembolsos o la retención de pases, comuníquese con el personal de PDAC al 760-565-7467 o visite el sitio web de las instalaciones: pdpool.com. Para obtener información actualizada sobre el proyecto de construcción de la sala de bombas, visite engagepalmdesert.com/pool.