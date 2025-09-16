Muchas oportunidades profesionales disponibles en la Expo de Empleo del Valle

INDIO, Calif. (KUNA) - La Expo de Empleo del Valle se celebra este miércoles y reúne a decenas de empleadores que buscan cubrir una amplia variedad de puestos.

Este evento, que se celebra en su 30.ª edición, se celebrará en el Centro de Eventos Especiales del Casino Fantasy Springs en Indio a partir de las 9:00 a. m.

Cerca de mil personas que buscan empleo tendrán la oportunidad de establecer contactos, asistir a talleres informativos y descubrir oportunidades laborales.

No es necesario inscribirse, pero se recomienda encarecidamente.

Maribel Vicera, Gerente Regional del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Riverside, comenta sobre el evento: "Creo que es muy importante poder conocer a todos los diferentes grupos demográficos que tenemos en el Valle, y especialmente a los empleadores. Es un punto en común con la Expo, y tenemos puestos desde el nivel inicial hasta el gerencial".