Sospechoso de homicidio en Palm Springs acusado de asesinato y otros delitos

PALM SPRINGS, California (KUNA) - Un sospechoso acusado de matar a tiros a un hombre de 64 años en una intersección de Palm Springs la semana pasada ha sido acusado de asesinato y otros delitos.

Titus Gaumald Holland, de 48 años, comparecerá por primera vez ante el tribunal esta tarde en el Centro de Justicia Larson en Indio.

Holland fue arrestado en relación con un tiroteo mortal desde un vehículo en la zona de Avenida Cerca y Avenida Corozón poco antes de las 7 a. m. del viernes.

La policía informó que un hombre de Palm Springs de 64 años fue encontrado con una herida de bala dentro de un vehículo. Los agentes intentaron practicarle RCP, pero a pesar de sus esfuerzos, la víctima fue declarada muerta en el lugar. Su identidad no ha sido revelada.

Holland se encuentra detenido bajo fianza de 5 millones de dólares, según los registros de la cárcel.

El Departamento de Policía de Palm Springs continúa su investigación y anima a cualquier persona con información adicional a contactar al detective Alexander Doherty al (760) 323-8142 o por correo electrónico a Alexander.Doherty@palmspringsca.gov. Se pueden proporcionar pistas anónimas a través de Crime Stoppers al (760) 347-7867.