CSUSB-Palm Desert recibe una subvención de $100,000 para expandir su programa de ‘street medicine’ o ‘medicina callejera’

PALM DESERT, Calif. (KUNA) - El Programa de Enfermería "medicina callejera' del Campus Palm Desert de la Universidad Estatal de California en San Bernardino ha recibido una subvención de $100,000 de la Fundación Familiar de Houston para apoyar su misión de brindar atención médica compasiva a las poblaciones marginadas del Valle de Coachella.

Las autoridades universitarias informaron que los fondos de la subvención se utilizarán para atender a 700 personas, realizar 1,200 contactos anuales con pacientes, abrir tres nuevas clínicas y capacitar anualmente a 35 estudiantes de enfermería en atención comunitaria culturalmente competente. También ampliará los servicios de salud conductual.

En colaboración con otras organizaciones locales, el Programa de Enfermería de la CSUSB mejora el acceso a la atención médica al atender a las personas refugiadas, sin refugio y otras poblaciones vulnerables del Valle de Coachella a través de clínicas de enfermería y otros programas de extensión comunitaria, con el objetivo de reducir las visitas a urgencias y mejorar el bienestar de las personas.

Los estudiantes y profesores de enfermería del Campus Palm Desert de la CSUSB, dirigidos por las instructoras del Departamento de Enfermería, Diane Vines y Samantha Duffle, ofrecen servicios vitales gratuitos, como cuidado de heridas, baños de pies, triaje, evaluaciones de salud, control de signos vitales y niveles de glucosa en sangre, atención médica preventiva y educación, entre otros.

“Nos honra la generosidad de la Fundación Familiar de Houston. Esta subvención es verdaderamente transformadora”, declaró Vines. “Esta financiación fortalece nuestra capacidad de brindar atención médica esencial directamente a las personas, a la vez que empodera a nuestros estudiantes de enfermería para que practiquen la compasión y el servicio comunitario como parte fundamental de su formación”.

El Programa de Medicina medicina callejera de la CSUSB se estableció en 2019 para abordar las disparidades en la atención médica, atendiendo a los pacientes donde se encuentran: en campamentos, albergues y otros lugares de la región.

“Este programa encarna la misión del Campus Palm Desert de la CSUSB: servir a la comunidad a través de la educación, la compasión y la innovación”, afirmó Edna Martínez, vicepresidenta asociada y administradora a cargo del Campus Palm Desert. Con el apoyo de la Fundación Familiar de Houston, podemos seguir desarrollando este programa y generar un impacto significativo en el Valle de Coachella.

Visite la página web del Programa de Enfermería de medicina callejera del Campus Palm Desert de CSUSB para obtener más información sobre este innovador programa.