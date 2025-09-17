Músico que espió a niños en el baño de un restaurante de Palm Desert es sentenciado

INDIO, Calif. (KUNA) - Un músico del Valle de Coachella que espió a niños usando el baño de un restaurante, grabándolos ilegalmente, fue sentenciado hoy a tres años de prisión estatal.

Joseph Paul Seiders, de 45 años y residente de Palm Desert, se declaró culpable en junio de posesión de pornografía infantil (delito grave) y de delitos menores por intento de invasión de la privacidad mediante el uso de una cámara oculta, molestias a menores e intento de invasión de la privacidad mediante cámaras.

Seiders presentó su declaración directamente ante el juez Dean Benjamini del Tribunal Superior del Condado de Riverside, sin negociación entre la defensa y la fiscalía.

Durante una audiencia en el Centro de Justicia Larson en Indio el miércoles, Benjamini impuso la pena máxima por el delito grave. Las penas menores de prisión por los delitos menores fueron anuladas o incorporadas a la pena de prisión.

Según el sargento del sheriff, Daniel Milbrandt, el 7 de abril, un niño de 11 años reveló que, mientras usaba el baño de un Chik-Fil-A en la cuadra 73-000 de Dinah Shore Drive en Palm Desert, un hombre entró y lo grabó con la cámara de un teléfono. La persona se fue antes de que llegaran los agentes de patrulla. Sin embargo, dos días después, los empleados observaron al mismo individuo entrando y saliendo del baño al mismo tiempo que otros niños, lo que provocó llamadas al 911, dijo Milbrandt.

Esta vez, los agentes llegaron al lugar en cuestión de minutos y arrestaron a Seiders sin incidentes.

Incautaron pruebas de su residencia, vehículo y teléfono celular, declaró Milbrandt.

Tras la detención del acusado, se confirmó que, durante la última década, había sido baterista de la banda indie New Pornographers.

El grupo emitió un comunicado en el que declaraba: «Todos en la banda estamos absolutamente conmocionados, horrorizados y devastados por la noticia de los cargos contra Joe Seiders. Hemos roto todo vínculo con él. Nos solidarizamos con todos los afectados por sus acciones».