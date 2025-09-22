Las autoridades identifican a un hombre de 51 años que murió en un tiroteo el domingo por la mañana en Coachella
COACHELLA, Calif. (KUNA) - Las autoridades investigan un homicidio en Coachella tras la muerte a tiros de un hombre el domingo.
La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside acudió a la cuadra 85000 de la Calle Limón en Coachella poco después de las 11:30 a. m., donde encontraron a un hombre adulto con una herida de bala.
Familiares de la víctima en el lugar informaron a los equipos de nuestra estación hermana News Channel 3 que el tiroteo comenzó con un altercado.
La víctima falleció en el lugar. Fue identificado como Enrique Arrieta, de 51 años, residente de Coachella.
No se reportaron otras lesiones y no se han realizado arrestos.
Mantengase al tanto de las novedades en Telemundo15.com