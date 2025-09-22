Skip to Content
Las autoridades identifican a un hombre de 51 años que murió en un tiroteo el domingo por la mañana en Coachella

today at 6:52 PM
Published 3:39 PM

COACHELLA, Calif. (KUNA) - Las autoridades investigan un homicidio en Coachella tras la muerte a tiros de un hombre el domingo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside acudió a la cuadra 85000 de la Calle Limón en Coachella poco después de las 11:30 a. m., donde encontraron a un hombre adulto con una herida de bala.

Familiares de la víctima en el lugar informaron a los equipos de nuestra estación hermana News Channel 3 que el tiroteo comenzó con un altercado.

La víctima falleció en el lugar. Fue identificado como Enrique Arrieta, de 51 años, residente de Coachella.

No se reportaron otras lesiones y no se han realizado arrestos. 

Mantengase al tanto de las novedades en Telemundo15.com

Luis Medina

