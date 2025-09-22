Pareja sentenciada por tiroteo en la tienda Dollar Tree de Cathedral City en 2023

INDIO, Calif. (KUNA) - Un hombre y una mujer condenados por un tiroteo en la tienda Dollar Tree de Cathedral City en 2023 fueron sentenciados, anunció la fiscalía.

David García, de 23 años, y Leah López, de 21, fueron sentenciados el 9 de septiembre, según los registros judiciales.

García fue declarado culpable de intento de asesinato y condenado a 32 años de prisión estatal. López fue declarada culpable de intento de homicidio voluntario y condenada a 4 años. El juez les negó la libertad condicional.

El tiroteo ocurrió el 4 de junio de 2023 en la tienda Dollar Tree de Date Palm Drive.

Según la fiscalía, García confrontó a una persona que estaba en la fila de la tienda, la amenazó y mostró un arma de fuego escondida en su cinturón.

Se desató un forcejeo por el arma. Durante la pelea, Leah López, coacusada de García, se unió a la pelea, bajándole los pantalones a la víctima, agrediéndolo, pisoteándole la cabeza y diciéndole repetidamente que iba a morir. La abuela de García también se unió a la pelea —escribió la fiscalía en redes sociales—. El forcejeo aparentemente cesó cuando García y la víctima se estrecharon la mano, hasta que García recuperó el arma, la apuntó a la víctima y apretó el gatillo. El arma no disparó. García entonces golpeó a la víctima con la pistola en la cara. Cuando la víctima intentó huir, López le señaló a García en su dirección. García lo siguió, recargó el arma y disparó seis tiros mientras la víctima huía.

La víctima recibió cuatro impactos de bala, pero sobrevivió.