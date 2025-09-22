Sospechoso bajo custodia tras apuñalamiento en Desert Hot Springs

DESERT HOT SPRINGS (KUNA) - Un hombre de 33 años sospechoso de apuñalar a otra persona en Desert Hot Springs fue detenido hoy.

Daniel Anthony Díaz, residente de Desert Hot Springs, fue arrestado el jueves e ingresado en el Centro de Detención Benoit en Indio, según el Departamento de Policía de Desert Hot Springs. El DHSPD compartió un video de su arresto la semana pasada.

Según los registros judiciales, Díaz fue acusado de agresión con arma mortal. Se le fijó una fianza de un millón de dólares. Debía comparecer ante el tribunal el lunes en el Centro de Justicia Larson.

Los agentes acudieron alrededor de las 2 a. m. del 3 de septiembre a la cuadra 66300 de Pierson Boulevard y encontraron a un hombre con heridas de arma blanca, según informó la policía. La víctima, cuyo nombre no se dio a conocer, fue trasladada a un hospital con lesiones que no ponían en peligro su vida, según la policía.

Se desconoce de inmediato el motivo del ataque. Díaz fue arrestado alrededor de las 9:30 a.m. del jueves cerca de su residencia, dijo la policía.