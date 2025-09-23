Inauguración del Campus de Seguridad Alimentaria del Banco de Alimentos FIND programada para el viernes

INDIO, Calif. (KUNA) - El Banco de Alimentos FIND celebrará próximamente la inauguración y corte de cinta de su nuevo Campus de Seguridad Alimentaria de 80 mil pies cuadrados en Indio.

La organización afirma que sus instalaciones actuales se han quedado pequeñas, superando su capacidad de almacenamiento en un 80 %.

Las nuevas instalaciones ampliadas también ofrecerán diversos servicios, como desarrollo profesional y cursos de educación financiera.

La presidenta y directora ejecutiva del Banco de Alimentos FIND, Debbie Espinosa, afirma que los servicios de extensión comunitaria que se ofrecen ayudan a otras personas al "indagar en las causas fundamentales del hambre e identificar qué podemos hacer para ayudar a las personas a ser verdaderamente independientes y a no tener que recibir alimentos en el futuro, pero a poder alimentarse por sí mismas gracias a que han abordado esas causas fundamentales".

La inauguración será este viernes y se invita al público a visitar las nuevas instalaciones a partir de la próxima semana.

Para obtener más información, visite findfoodbank.org.