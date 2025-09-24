Dos hombres arrestados por presunto robo de patinetas eléctricas en Rancho Mirage

RANCHO MIRAGE, Calif. (KUNA) - Dos personas sospechosas de robar dos patinetas eléctricas de un negocio en Rancho Mirage fueron arrestadas hoy.

Los sospechosos fueron ingresados en el Centro de Detención Benoit en Indio bajo sospecha de hurto mayor, hurto menor con antecedentes y conspiración para delinquir, según el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.

Ambos sospechosos fueron detenidos sin derecho a fianza.

Los agentes acudieron a las 7:30 p. m. del 31 de agosto a la cuadra 40000 de la Avenida Monterey en relación con un reporte de hurto mayor, según el departamento del sheriff. Se enteraron de que dos patinetas eléctricas fueron robadas de la fachada del negocio, informó el sargento Jeff Cryder.

Tras revisar las imágenes de vigilancia, las autoridades identificaron a dos sospechosos: un hombre de 27 años, descrito como un transeúnte de Beaumont, y un hombre de 47 años, de Banning.

Según Cryder, la policía de Beaumont encontró al hombre de 27 años y lo detuvo sin incidentes el lunes.

Al día siguiente, se presentó una orden de allanamiento en una residencia ubicada en la cuadra 5100 de West Hoffer Street en Banning, donde las autoridades arrestaron al hombre de 47 años sin incidentes.

Se insta a cualquier persona con información adicional sobre el delito a comunicarse al 760-836-1600.