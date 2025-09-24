Video muestra persecución policial en motel de Palm Springs que termina en arresto; sospechoso enfrenta múltiples cargos

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) - Una patrulla de la Policía de Palm Springs en el estacionamiento de un motel local se convirtió en una persecución a pie cuando un hombre salió corriendo por la propiedad con presuntas drogas ilegales.

El departamento publicó el miércoles un video de la persecución del 14 de agosto en redes sociales.

La policía informa que un oficial de la Unidad Especial de Ejecución de Palm Springs se acercó a Trevon Smith, de 24 años y residente de Palm Springs, en el estacionamiento del motel.

El departamento explica que, mientras hablaba con Smith, el oficial creyó que escondía contrabando en un calcetín. El oficial le preguntó al respecto y, como se ve en el video, Smith huyó repentinamente a pie, iniciando una persecución por la propiedad del motel.

La policía observó que, mientras corría, Smith arrojó un arma de fuego semiautomática cargada cerca del área de la piscina, donde había varias personas, incluidos niños. Posteriormente, la policía recuperó el arma y determinó que era robada.

El video muestra que Smith fue finalmente capturado tras un breve forcejeo. La policía revisó sus pertenencias y encontró presunta metanfetamina, una báscula digital, parafernalia de narcóticos y una presunta pastilla de éxtasis en su calcetín.

En el video se escucha un intercambio entre un transeúnte y un agente: "¿Qué pasó?". El agente responde: "Solo un malhechor huyendo de nosotros con un arma".

Smith fue arrestado y la policía informa que se le acusa de múltiples cargos, incluyendo posesión de arma de fuego, portación de arma de fuego cargada en público/sin propietario registrado, posesión de propiedad robada, posesión de una sustancia controlada mientras estaba armado, posesión de una sustancia controlada para su venta y resistencia/obstrucción a un agente de policía.