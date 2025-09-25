Hombre de Cathedral City condenado por agredir sexualmente a dos menores entre 2015 y 2021

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) - Un hombre de 46 años de Cathedral City fue condenado por agredir sexualmente a menores en un caso que se remonta a 2015.

David Haro, de 46 años, fue condenado por violación de una menor de 14 años o más y múltiples cargos de actos lascivos contra una menor de 14 o 15 años.

La sentencia de Haro está programada para el 13 de octubre. Se enfrenta a una pena de entre 15 años y cadena perpetua más tres años, según la Fiscalía del Condado de Riverside.

Según documentos judiciales, Haro fue arrestado tras ser acusado de agredir sexualmente a dos adolescentes en 2015 y 2020.

Los registros de la cárcel indican que Haro fue arrestado inicialmente por la policía de Cathedral City el 30 de enero.

