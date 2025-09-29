Buscan crear consciencia de respeto hacia la comunidad LGBTQ al este del Valle de Coachella

Coachella, Calif. (KUNA)- La comunidad LGBTQ hispana que reside al este del valle de Coachella (ECV) enfrenta retos que solo la educación puede mitigar, es por ello la organización sin fines de lucro "The Center" busca informar a los hispanos respecto a convivir y respetar a la comunidad LGBTQ.

Es con la realización de eventos y actividades como el festival del orgullo del valle del este de Coachella, se pretende educar e informar a la comunidad latina, así como brindar apoyo a quien lo necesite.

Miguel Navarro, director de programas en The Center de ECV quien realiza la invitación a los residentes de la zona, “queremos que las personas vengan a este día para aprender más de nuestra comunidad. si tienen preguntas también estamos aquí para contestar cualquier pregunta. aquí en el este del valle nosotros tenemos los recursos en español para que toda la comunidad pueda y tenga acceso a esa información”.

Debido a las dificultades que enfrenta la comunidad LGBTQ en el área, The Center busca generar consciencia y un dialogo abierto que propicie un ambiente de respeto y la apertura de nuevas oportunidades.

“Nosotros tenemos eventos durante todo el año y todos se pueden meter a nuestro website para aprender más de todos los programas que tenemos y también durante todo el año puede venir a aprender mucho más de nosotros”, nos compartió Navarro.

Como centro comunitario LGBTQ The Center busca educar y crear un cambio en la comunidad latina, en la cual usualmente prevalece una mentalidad conservadora y un reducido espacio donde dialogar sobre sexualidad, identidad y equidad de género.

“Si una persona también necesita apoyo de salud mental, queremos que sepan que hay terapistas en nuestra comunidad que van a poder estar aquí a dar su apoyo y puedan ayudar a las personas que necesiten ese apoyo también”, comentó Miguel.

La invitación es este domingo 26 de octubre, de 3 de la tarde a 8 de la noche en los jardines de la biblioteca de Coachella. un evento gratuito, con especial dedicatoria a nuestra comunidad hispana.

Manténgase al tanto de las novedades en telemundo15.com