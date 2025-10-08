Aeropuerto de Palm Springs “plenamente operando” en medio del cierre gubernamental

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) - A pesar del cierre gubernamental que ha causado importantes retrasos en aeropuertos de todo el país, el Aeropuerto Internacional de Palm Springs se mantuvo "plenamente operando" hoy, informaron las autoridades.

"El Aeropuerto Internacional de Palm Springs (PSP) se mantiene en pleno funcionamiento sin que los vuelos ni los servicios se vean afectados por el cierre del gobierno federal en este momento", informaron las autoridades aeroportuarias el martes en redes sociales. El portavoz del aeropuerto, Jake Ingrassia, informó a City News Service la mañana del miércoles que todo el personal del aeropuerto, incluidos los oficiales de la TSA y los controladores de tráfico aéreo, seguía trabajando.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó el lunes que la escasez de personal de control de tráfico aéreo ha causado interrupciones en todo el sistema y que el tráfico se ralentizará en un número no especificado de aeropuertos para garantizar la seguridad de las operaciones.

Si bien el cierre no ha afectado al aeropuerto de Palm Springs, las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar la información de vuelos más reciente en flypsp.com.