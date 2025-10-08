Programa de cosmetología para preparatoria ofrece oportunidades laborales a estudiantes locales después de graduarse

PALM DESERT, Calif. (KUNA) - Un nuevo programa en los distritos escolares de DSUSD y CVUSD ofrece a estudiantes locales de preparatoria experiencia práctica en cosmetología y barbería, completamente gratuita.

En la Escuela de Cosmetología Elite de Palm Desert, estudiantes de 11.º y 12.º grado toman cursos de Educación Técnica Profesional (CTE) durante el horario escolar, con la oportunidad de acumular hasta 1000 horas al graduarse y la posibilidad de conseguir un empleo inmediatamente después.

El programa proporciona a los estudiantes las habilidades, la capacitación y la preparación para obtener la licencia necesaria para ingresar al mercado laboral inmediatamente después de graduarse, una oportunidad excepcional para obtener una licencia profesional antes de recibir su diploma de preparatoria.

Dueños de salones de belleza que afirman que el programa ofrece oportunidades laborales a los estudiantes desde que terminan la preparatoria.

Para obtener más información sobre los cursos CTE que se ofrecen en el Valle, visite el enlace.