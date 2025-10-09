Skip to Content
Búsqueda de sospechosos de robo genera fuerte presencia policial cerca de Desert Hot Springs

COACHELLA VALLEY, Calif. (KUNA) - El jueves por la tarde hubo una fuerte presencia policial en la zona no incorporada de Desert Hot Springs, mientras las fuerzas del orden buscaban a un sospechoso de hurto mayor.

Los agentes se encontraban en la cuadra 17000 de Corkill Road poco después de las 2 p. m.

Un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside informó que los agentes no pudieron localizar al sospechoso.

Las fuerzas del orden estaban despejando la escena alrededor de las 4:30 p. m.

