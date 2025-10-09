El Teleférico de Palm Springs reabrirá tras su cierre anual por mantenimiento

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) - El Teleférico de Palm Springs reabrirá la próxima semana tras su cierre anual por mantenimiento preventivo, anunciaron las autoridades.

El tranvía reabrirá el lunes en One Tram Way, con el primer tranvía subiendo a las 10:00 a. m. y el último bajando a las 9:30 p. m. Los vagones salen cada 30 minutos.

Durante el cierre, se completaron numerosos proyectos, incluyendo la reconstrucción de un vagón, el reemplazo del cable de contrarremolque, la realización de las pruebas anuales para obtener el permiso estatal y el mantenimiento de los sistemas de control, informaron las autoridades.

"Nuestro cierre anual por mantenimiento preventivo permite a nuestro equipo mejorar el Teleférico y sus instalaciones, garantizando una experiencia agradable para todos nuestros visitantes durante todo el año", declaró la gerente general Nancy Nichols.