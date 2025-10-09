Hombre de 78 años, arrestado por presuntamente apuntar con un arma a su hijo en Cathedral City

CATHEDRAL CITY, Calif. (KUNA) - Un hombre de 78 años, sospechoso de apuntar con un arma a su hijo en una residencia de Cathedral City, salió hoy en libertad bajo fianza.

El residente de Cathedral City fue arrestado e ingresado en el Centro de Detención Benoit en Indio el miércoles por la noche bajo sospecha de agresión con arma mortal.

Quedó en libertad el jueves bajo fianza de $25,000.

La policía respondió a un reporte de un altercado familiar alrededor de las 7:30 p.m. del miércoles en Durango Road, según el Departamento de Policía de Cathedral City.

El hijo, cuyo nombre no fue revelado, declaró a las autoridades que su padre le había apuntado con un arma de fuego en la residencia y que la víctima abandonó la vivienda poco después de llamar al 911, según la policía.

Al llegar, los agentes establecieron un perímetro alrededor de la vivienda y realizaron una maniobra de "rodeo y aviso".

Tavarez salió de la residencia y fue detenido sin incidentes.

La policía recuperó un arma de fuego durante la investigación.

Se desconocen de inmediato las circunstancias de la presunta agresión.