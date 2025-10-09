Mujer arrestada por presunto tiroteo e intento de asesinato en Palm Springs

PALM SPRINGS (KUNA) - Una mujer de 25 años fue arrestada hoy tras un altercado violento en Palm Springs, en el que presuntamente disparó un arma.

La residente de Cathedral City fue arrestada bajo sospecha de intento de asesinato, según el Departamento de Policía de Palm Springs.

Los agentes respondieron a informes de un altercado violento que involucró a varias mujeres poco antes de las 3:00 a. m. del domingo en la cuadra 300 de South Palm Canyon Drive.

La policía informó que el altercado ocurrió después del horario de cierre del bar, cuando la sospechosa supuestamente blandió un arma de fuego, la disparó al aire y golpeó a otra persona con el arma.

Todos huyeron del lugar tras la intervención de un testigo.

Las autoridades identificaron a la joven de 25 años como la única sospechosa y fue arrestada el jueves en su lugar de trabajo sin incidentes.

Los agentes recuperaron el arma de fuego presuntamente utilizada en el altercado tras la presentación de una orden de registro en su domicilio, según informó la policía.

No se dispuso de información sobre Regla de inmediato.

Se insta a cualquier persona con información adicional a llamar al 760-323-8142.