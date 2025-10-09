Skip to Content
Recaudación de fondos del campus Palm Desert de la CSUSB para estudiantes de administración hotelera

RANCHO MIRAGE, Calif. (KUNA) - A finales de este mes, se llevará a cabo un evento de recaudación de fondos en el Agua Caliente Casino Resort and Spa de Rancho Mirage, a beneficio de los estudiantes de administración hotelera de la Universidad Estatal de California en San Bernardino (CSUBS), en el campus de Palm Desert.

El baile de máscaras "Una Noche en Montecarlo" se llevará a cabo de 5 p.m. to 9 p.m el 29 de octubre en Bob Hope Drive, 32-250.

El evento incluirá una elegante cena, espectáculos en vivo y baile.

Todo lo recaudado se destinará a becas y oportunidades educativas.

"Una Noche en Montecarlo es más que una celebración. Es una inversión en nuestros estudiantes", declaró Joe Tormey, director del programa de administración hotelera del campus de Palm Desert.

Quienes estén interesados en comprar entradas pueden visitar www.csusb.edu/marketing/hospitality-management-program.

