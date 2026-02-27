Clínica de Salud gratuita en la ciudad de Indio, ofrecida por California CareForce

INDIO, California (KUNA) - El día de hoy darán inicio a la Clínica gratuita de California CareForce, en el Valle de Coachella 2026, presentada por Goldenvoice, se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026 en el Empire Polo Grounds: 81800 Avenue 51, Indio, CA 92201.

Se ofrecerán servicios gratuitos, abiertos al público y se brindará atención por orden de llegada, según el aforo disponible, estos incluyen:

Servicios dentales (empastes, extracciones, limpiezas, radiografías y un número limitado de placas de fijación, prótesis dentales, endodoncias y coronas); visión (pruebas de agudeza visual y fabricación de anteojos en el lugar); médicos (examen físico básico, toma de presión arterial y glucemia).

Así mismo habrá vacunas y pruebas de ITS y VIH.

The Pink Journey ofrecerá servicios de mamografías SOLO los días 27 y 28 de febrero de 2026. Para obtener más información sobre The Pink Journey y sus requisitos, HAGA CLIC AQUÍ. Se requiere identificación con foto para la mamografía.

DPMG Health ofrecerá pruebas de Papanicolaou los días 27 y 28 de febrero de 2026. Se pueden programar citas limitadas para este servicio llamando al (760)567-1212.

Todos los detalles los tendrá hoy en su emisión de las 6pm solo por Telemundo 15.