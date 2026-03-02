Perros callejeros representan un problema y peligro en la comunidad de North Shore

NORTH SHORE, California (KUNA) - Residentes del poblado de North Shore comentan verse afectados por un incremento de perros callejeros, animales que en su mayoría son abandonados o desplazados de sus hogares por miembros de ciudades vecinas, según comenta la comunidad de North Shore.

Por su parte, la comisión de Animal Campus del departamento de servicios animales del condado de Riverside asegura encontrarse en planes de brindar atención a la problematica que enfrentan, ya que inclusive han existido casos donde residentes han sido mordidos por perros.

