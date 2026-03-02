Skip to Content
Kunamundo

Perros callejeros representan un problema y peligro en la comunidad de North Shore

By
New
Published 10:54 AM

NORTH SHORE, California (KUNA) - Residentes del poblado de North Shore comentan verse afectados por un incremento de perros callejeros, animales que en su mayoría son abandonados o desplazados de sus hogares por miembros de ciudades vecinas, según comenta la comunidad de North Shore.

Por su parte, la comisión de Animal Campus del departamento de servicios animales del condado de Riverside asegura encontrarse en planes de brindar atención a la problematica que enfrentan, ya que inclusive han existido casos donde residentes han sido mordidos por perros.

Todos los detalles los tendrá hoy a las 6 pm solo por Telemundo 15.

Article Topic Follows: Kunamundo

Jump to comments ↓

Juan Montesló

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.