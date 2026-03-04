Oferta educativa busca evitar la fuga de talentos en el Valle de Coachella

Palm Desert, California (KUNA) - El Colegio del Desierto se encuentra ofreciendo un evento para dar a conocer a la comunidad la oferta educativa que presentan, en su campus Palm Desert, con la intención de motivar a los jóvenes estudiantes del Valle de Coachella a estudiar una carrera de manera local y así evitar la fuga de talentos.

También se tendrá la presencia de empresas que faciliten la contratación para realizar pasantías y obtener experiencia laboral.

