Busca evitar fraude y robo de identidad, oficina del seguro social con una nueva estrategia

Valle de Coachella, California (KUNA) - La Administración del Seguro Social (SSA) y su Oficina del Inspector General (OIG) se unen para combatir las estafas de suplantación de identidad del Seguro Socialm, en el marco del evento anual denominado "Combatir el Fraude".

Este esfuerzo es reconocido como parte de la Semana Nacional de Protección al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), con motivo de aumentar la conciencia pública sobre la amenaza persistente y creciente de las estafas de suplantación de identidad del Seguro Social que cuestan a las personas de los EE. UU. cientos de millones de dólares cada año.

Las estafas de suplantación de identidad del gobierno en las que los delincuentes falsamente fingen ser representantes del Seguro Social u otras agencias federales para robar dinero o información personal se encuentran entre los esquemas de fraude más comunes en el país. En 2025, la FTC recibió más de 330,000 denuncias relacionadas con la suplantación de identidad del gobierno, un aumento del 25 por ciento con respecto al año anterior.

El Seguro Social sigue siendo una de las agencias más atacadas, es por ello que en respuesta, el Seguro Social está tomando medidas mediante amplias iniciativas de divulgación e investigación.

Todos los detalles los tendrá esta tarde en punto de las 6 pm solo por Telemundo 15.