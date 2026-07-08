La reconversión de Mbappé: del pálido año en Real Madrid al liderazgo total en Francia

Por Federico Leiva, CNN en Español

Francia es, para muchos, el gran candidato a ganar el Mundial 2026. Es una selección que ya llegó a la final de las últimas dos ediciones, mantiene a su entrenador por tercera Copa del Mundo consecutiva y tiene una constelación repleta de estrellas. Incluso más que hace tres años y medio. Pero entre tanto brillo, hay una que reluce más que las demás, y ese es, claro está, Kylian Mbappé.

El delantero, que ya fue campeón en 2018 y subcampeón en 2022, está teniendo un mes intratable. Siete goles en cinco partidos jugados, dos asistencias, un sinfín de desbordes de talento y una conclusión: si en 2018 vimos su faceta de velocista y en 2022 su versión goleadora, la de 2026 es la del Mbappé líder.

El 10 de Francia se siente abanderado de la selección. Y no porque lleve el brazalete de capitán en su brazo. Este Mbappé juega, se impone y hasta declara como líder del grupo. Como lo hizo en el campo de juego y en los micrófonos después de la victoria ante Paraguay, cuando respondió con fiereza a las provocaciones de los jugadores paraguayos en el césped.

Pero esta versión dista mucho de la que dejó durante poco menos de 10 meses con su club, el Real Madrid. ¿Qué cambió?

Mejor dicho, ¿cambió algo? Kylian metió 42 goles en 44 partidos con el Merengue en la temporada 2025/2026, con otras siete asistencias. El gran debe, por supuesto, son los títulos, algo que los madridistas no perdonan fácilmente, y él, como principal estrella del equipo, recibe más críticas que el resto. El final de temporada, recuperándose de una lesión lejos de Madrid, mientras el equipo terminaba sus compromisos entre peleas de vestuario y derrotas, solo acrecentó el malestar de la afición.

Pero la realidad es que también algo cambio entre ese Mbappé y este al que vemos desatar nudos defensivos a puro regate y explosión. Parece encontrarse en su sitio favorito, y luce ávido de revancha, porque a pesar de que él ya tiene una Copa del Mundo en sus vitrinas, a nadie le gusta perder otra. Y Mbappé juega con esa voracidad, la de alguien que quiere revancha y dejar las cuentas claras.

Hay otro cambio, pero que no lo implica a él directamente. En Francia, Mbappé está mejor rodeado lo que estuvo en Real Madrid. Ninguna defensa sale a los partidos ante los galos con un plan anti-Mbappé. ¿Por qué? Sencillamente porque Les Bleus tienen mucho talento más allá del 10. Tratar de tapar a Kylian solo liberaría más a Ousmane Dembélé y a Michael Olise, y nadie quiere que eso pase, porque tanto el del PSG como el del Bayern Munich marcan muchísima diferencia con espacios.

Entonces, Mbappé entra en el juego que más le gusta: el mano a mano. Es su zona de confort. Y cuando prefiere situarse como centrodelantero, lo hace a sabiendas de que sus diagonales encontrarán algún balón filtrado por sus compañeros, como ante Senegal o Iraq.

Eso también explica la comodidad con la que juega la principal estrella del equipo, no solo futbolística, sino de ánimo. Después de un pálido año en su club, con muchos goles, pero sin trofeos, siente que con Francia puede hacer historia. Solo Alemania Federal y Brasil han logrado llegar a tres finales consecutivas del Mundial. Francia, con los goles de Mbappé, sueña con la tercera. La tercera final seguida y la tercera estrella en su escudo.

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