De la “mano de Dios” al penal de Beckham: Argentina e Inglaterra reeditarán una rivalidad histórica

Por Glen Levy, CNN

Los enfrentamientos futbolísticos entre Inglaterra y Argentina son algo poco frecuente, a pesar de que muchos de sus duelos se han convertido en clásicos instantáneos.

La ironía es que estos partidos no ocurren tan a menudo como a los aficionados les gustaría debido a la histórica rivalidad existente tanto dentro como fuera del campo, lo que hace que no siempre figuren entre las máximas prioridades de los organizadores.

En la década de 1960, Inglaterra superó a Argentina en torneos consecutivos de la Copa del Mundo. De hecho, la victoria por 1-0 en 1966 ayudó a los ingleses a alzar el trofeo por única vez en su historia. Aquel partido estuvo marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín y las protestas de su equipo, que consideraba que el gol inglés había sido en fuera de juego. Además, el seleccionador inglés Alf Ramsey utilizó términos muy duros para referirse a los argentinos, lo que le granjeó la antipatía de la prensa y del público.

Veinte años después, en 1986, se produjo el épico enfrentamiento de cuartos de final en el Estadio Azteca de México, marcado por el contexto de la Guerra de las Malvinas, librada cuatro años antes.

Un Diego Maradona inspirado tomó literalmente las riendas del partido en la segunda mitad: marcó el gol de la “mano de Dios” y, apenas unos minutos más tarde, anotó un segundo tanto magistral que pasaría a la historia como el “Gol del siglo”.

A finales de los años 90, durante el Mundial de Francia 1998, ambos equipos protagonizaron un vibrante duelo de octavos de final en el que se marcaron cuatro goles en la primera parte, incluido un tanto espectacular del joven Michael Owen antes de que su compañero David Beckham fuera expulsado por una acción un tanto ingenua, que dejó a Inglaterra con diez hombres que finalmente cayeron en la tanda de penaltis. Beckham se tomó la revancha en el siguiente Mundial, el de 2002, al marcar de penalti en el tiempo reglamentario el gol que dio la victoria a su equipo por 1-0 en la fase de grupos.

Y ahora nos espera una apasionante semifinal este miércoles en Atlanta.

Ninguno de los dos equipos ha desplegado su mejor juego hasta el momento, pero ambas potencias han demostrado la inteligencia y la astucia necesarias para sacar adelante los partidos. Será el primer enfrentamiento entre ambos desde aquel vibrante amistoso de 2005 en Ginebra (Suiza), que terminó con victoria inglesa por 3-2.

Y estos feroces rivales —adversarios que rara vez se enfrentan— sin duda estarán en la mente de cierto Lionel Messi en los próximos días: a lo largo de su extensa e histórica trayectoria, aún no se ha medido contra Inglaterra.

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