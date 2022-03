Por una fuga de gas evacuan a estudiantes y personal de la Shadow Hills High School y la Desert Ridge Academy de Indio

Hoy a las 8:50 am los bomberos recibieron una llamada que reportaba una posible fuga de gas en la Shadow Hills Highs School ubicada por la Avenida 39 en Indio, de donde de inmediato evacuaron a estudiantes y al personal al igual que los de la Desert Ridge Academy ya que se ubica en la misma área.

Los alumnos fueron dirigidos a los campos deportivos y tres empleados de la escuela fueron transportados al hospital debido a que mostraron síntomas por inhalación.

La compañía Southern California Gas llegó al plantel a las 9:45 am y a las 11 am los padres de familia fueron autorizados para llevarse a los estudiantes y a los que no pasaran por ellos se les proporcionaría transporte escolar.

Por medio de un twitter Cal Fire informó que fue llamado a la escena el Departamento de Salud Ambiental y Materiales Peligrosos del Condado de Riverside y comentaron que tardarían de dos a tres horas en solucionar el problema de la fuga.

Lo mantendremos informado de esta noticia en desarrollo.