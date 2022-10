Ayer a las 11 de la mañana se accidento un paracaidista en San Jacinto, las autoridades no han dicho que fue lo que fallo, solo confirmaron que el hombre estaba a 250 pies de la cima de una montaña y fue transportado al hospital, pero no han especificado la gravedad de sus heridas y no han dado a conocer su nombre.

