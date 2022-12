Las gélidas temperaturas golpean a la población indigente del Valle de Coachella

Los indigentes en Palm Springs están sufriendo por el frio de estos días a pesar de hay centros para resguardarse, pero solo operan durante el día y al anochecer tienen que salir, por eso la ciudad solicito a Martha’s Kitchen de Indio instalar camas en el albergue Well in the Desert de Palm Springs.

