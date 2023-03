Horas de tensión se vivieron en al CV High School después del cierre del plantel escolar

Se confirmó que un estudiante fue detenido pero no han dicho si fue quien hizo el reporte falso, también se confirmó que no encontraron ningún arma y no hay personas lesionadas.

Hoy a las 9:10 am inició una investigación en la CV High School de la que no han dado detalles y minutos más tarde un estudiante llamó a la policía para reportar que habia un pistolero en el campus por lo que de inmediato se ordenó el cierre del plantel, durante la investigación se determinó que el reporte era falso, aun así la escuela permaneció cerrada hasta las 11 am para continuar con la investigación oficial.

