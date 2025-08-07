Skip to Content
La Poderosa

Ayer regresaron a clases los estudiantes del PSUSD

today at 11:31 AM
Published 11:18 AM

Ayer regresaron a clases los estudiantes del Distrito Escolar de Palm Springs y con la alerta de altas temperaturas les pidieron a los estudiantes que lleven una botella reusable para tomar agua y estar hidratados, además informaron que para protegerlos evitaran actividades físicas o prácticas de algún deporte al aire libre.

Un médico de Kaiser Permanente comentó que la actividad física de los alumnos es necesaria, pero en estos días calientes y húmedos hay que ser precavidos para evitar deshidrataciones, insolaciones o golpe de calor.

El Distrito de Palm Springs abarca las escuelas de Desert Hot Springs, Cathedral City, Rancho Mirage y Palm Springs.

Lina Robles

